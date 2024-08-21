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Тротуар обрушился около жилого дома в Копейске

В МУП КСВВ уверяют, что жители могут не беспокоиться.

В Челябинской области во время работ на сетях обрушилась часть тротуара возле дома № 19 по улице Кожевникова в Копейске. Происшествие попало на камеру очевидца. Ролик появился в сообществе «Подслушано Копейск».

Сообщается, что за полминуты до появления провала по тротуару ещё ходили люди. В последний момент рабочие успели убрать с асфальта трубу и конусы.

Жители переживают, что есть угроза для дома, рядом с которым образовалась яма. В МУП КСВВ заверили, что опасения напрасны.

«Ведётся замена изношенного участка сети, специалисты в настоящее время работают, трубопровод укладывается на место аварийного участка. Угрозы попадания жилого дома в призму обрушения нет», — сообщили в компании.