Опасный и ядовитый сорняк «повилика» добрался до Омска

«Повилика — сорняк, который присасывается к другим растениям с помощью маленьких присосок. Сорняк снижает урожайность и ухудшает качество сельскохозяйственных культур. Повилика также переносит растительные вирусы и содержит токсины, которые могут вызвать отравление у животных, поедающих растения, засоренные повиликой», — рассказали в Россельхознадзоре.