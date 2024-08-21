Опасный и ядовитый сорняк «повилика» добрался до Омска

Специалисты Управления Россельхознадзора по Омской области установили две фитосанитарные карантинные зоны в Центральном округе Омска. В палисадниках на улицах Куйбышева и Кемеровской обнаружена повилика — опасный и ядовитый сорняк.
Отметим, что ранее его находили лишь на территории сельских районов Омской области. Общая площадь установленных в Омске двух карантинных зон составляет 28, 8 га.
«Повилика — сорняк, который присасывается к другим растениям с помощью маленьких присосок. Сорняк снижает урожайность и ухудшает качество сельскохозяйственных культур. Повилика также переносит растительные вирусы и содержит токсины, которые могут вызвать отравление у животных, поедающих растения, засоренные повиликой», — рассказали в Россельхознадзоре.
Ведомством утверждены программы по ликвидации очага карантинного сорняка.
В целом на территории Омского, Москаленского, Нововаршавского муниципальных районов и города Омска установлено 8 карантинных фитосанитарных зон по повилике на общей площади 713 гектаров.