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Опасный и ядовитый сорняк «повилика» добрался до Омска

Карантинные зоны установлены на двух улицах в центре города.

Источник: Комсомольская правда

Специалисты Управления Россельхознадзора по Омской области установили две фитосанитарные карантинные зоны в Центральном округе Омска. В палисадниках на улицах Куйбышева и Кемеровской обнаружена повилика — опасный и ядовитый сорняк.

Отметим, что ранее его находили лишь на территории сельских районов Омской области. Общая площадь установленных в Омске двух карантинных зон составляет 28, 8 га.

«Повилика — сорняк, который присасывается к другим растениям с помощью маленьких присосок. Сорняк снижает урожайность и ухудшает качество сельскохозяйственных культур. Повилика также переносит растительные вирусы и содержит токсины, которые могут вызвать отравление у животных, поедающих растения, засоренные повиликой», — рассказали в Россельхознадзоре.

Ведомством утверждены программы по ликвидации очага карантинного сорняка.

В целом на территории Омского, Москаленского, Нововаршавского муниципальных районов и города Омска установлено 8 карантинных фитосанитарных зон по повилике на общей площади 713 гектаров.