В акции «Фасадник» приняло участие почти 500 иркутян

В ней приняли участие почти 500 человек — представители общественных, молодежных и коммерческих организаций, предприятий, волонтеры. Было израсходовано около 600 кг краски, обновлено семь фасадов.
«Акция проводится с 2017 года. За это время силами не одной тысячи иркутян приведено в порядок 145 зданий. Иркутск славится своим деревянным зодчеством. Наша общая задача: сохранять его, поддерживать в надлежащем состоянии. Важная цель, которую мы ставим, — привлечь внимание горожан к нашему уникальному архитектурному наследию, бережно к нему относится», — прокомментировал один из организаторов акции Сергей Маяренков.
По информации пресс-службы мэрии, работы провели на улицах Свердлова, 5, Чехова, 7, Богдана Хмельницкого, 12/1, Марата, 37 и 62, Декабрьских Событий, 46 и 112б. Волонтеры очищали от старой краски фасады, шлифовали их, грунтовали, красили. По каждому историческому зданию были получены рекомендации от Службы охраны объектов культурного наследия Иркутской области. Также планируется обновить фасад дома на Урицкого, 9.
«С момента проведения первого “Фасадника” прошло семь лет. Но уже тогда стало понятно, что акция нужна городу, иркутяне готовы активно в ней участвовать. В результате все мы заняты общим делом, которое улучшает облик родного Иркутска», — отметила руководитель проекта «Фасадник» Валентина Казимиренок.
Организаторы подчеркнули, что популярность акции растет. Участники не только приводят в порядок фасады, но и помогают материалами, ресурсами. Это дает возможность преображать от 10 до 20 объектов ежегодно. Наряду с этим ведется работа с собственниками исторических зданий: владельцам предлагают воспользоваться возможностью бесплатно обновить строения в рамках акции. Уже принимают заявки для реализации в 2025 году. Данные можно оставить, заполнив анкету на официальном сайте: fasadnik.org/