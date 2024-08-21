В акции «Фасадник» приняло участие почти 500 иркутян

Организаторы подчеркнули, что популярность акции растет. Участники не только приводят в порядок фасады, но и помогают материалами, ресурсами. Это дает возможность преображать от 10 до 20 объектов ежегодно. Наряду с этим ведется работа с собственниками исторических зданий: владельцам предлагают воспользоваться возможностью бесплатно обновить строения в рамках акции. Уже принимают заявки для реализации в 2025 году. Данные можно оставить, заполнив анкету на официальном сайте: fasadnik.org/