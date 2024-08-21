Часть жителей Владивостока снова осталась без света

На нескольких улицах Владивостока отключили электроэнергию из-за аварии. Без света 21 августа осталась часть жилых домов и важных объектов городской инфраструктуры в Первомайском и Фрунзенском районах города.
Электричества нет в отдельных домах на улицах Зои Космодемьянской, Приморская, Босфора, Гастелло, Матросова, Поселковая 1-я, Поселковая 2-я, Поселковый переулок, Кипарисовая, Каштановая, Адмирала Макарова, Нарвская, Окатовая, Посьетская, Светланская и Тигровая.
Специалисты ВПЭС устраняют причину аварии. Свет обещают дать после 15.00.
Совсем недавно, 17 августа, Владивосток и Приморский край пережили массовый блэкаут. Без света остались почти все населенные пункты. Как это было, можно почитать в материале «КП».