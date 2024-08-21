Как распознать оспу обезьян и вовремя принять необходимые меры

Что за болезнь, вызванная вирусом Monkeypox (Mpox)
Оспа обезьян — это редкое вирусное заболевание, напоминающее оспу, но, как правило, протекающее в менее тяжелой форме. Заболевание относится к зоонозным, то есть передается от животных человеку, но также может передаваться от человека к человеку. Впервые выявлено у лабораторных обезьян в 1958 году, поэтому и получило характерное название «оспа обезьян». Первый случай заболевания человека был зарегистрирован в 1970 году в Демократической Республике Конго, и с тех пор вспышки возникали в различных частях Центральной и Западной Африки.
От человека к человеку болезнь может передаваться воздушно-капельным путем (при кашле и чихании), бытовым путем — при контакте с кожей и жидкостями инфицированного человека, а также при соприкосновении с предметами и одеждой заболевшего. Вирус может быть также передан от матери плоду.
Большинство людей полностью выздоравливают, но у некоторых заболевание может протекать в более тяжелой форме. В основном такому течению болезни подвержены пожилые, дети, люди с ослабленным иммунитетом и принимающие препараты, подавляющие иммунитет.
Начальные симптомы проявляются на 5−21 день после инфицирования и схожи с признаками гриппа.
Типичные симптомы оспы обезьян
Высокая температура. Обычно лихорадка начинается неожиданно и может сопровождаться ознобом и чувством слабости.
Головная боль и боли в мышцах, которые могут напоминать характерное состояние ломоты в суставах при гриппе.
Увеличение лимфатических узлов на шее, подмышками и в паху — характерные признаки оспы обезьян. Эти узлы могут быть болезненными при нажатии.
Обычно через 1−5 дней после этих симптомов появляется сыпь. Как правило, она проявляется на лице, затем распространяется на другие части тела. Сначала сыпь выглядит как покраснение и небольшие пятна, но вскоре появляются пузырьки, которые со временем образуют корочки.
Для точной диагностики рекомендуется лабораторное подтверждение, ПЦР-тест на вирус оспы обезьян или серологическое исследование.
Куда следует обращаться
В случае выявления у себя этих симптомов и подозрениях на заболевание рекомендуется не паниковать и обращаться за медицинской помощью, позвонив по телефону 103.
Отметим, от оспы обезьян нет специфического лечения или вакцины, однако предшествующая вакцинация против натуральной оспы обеспечивает также эффективную профилактику недуга.
По данным Санэпидкомитета, на территории Узбекистана оспа обезьян не зафиксирована, все необходимые медикаменты есть и принимаются меры по недопущению этой болезни в страну.