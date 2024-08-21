Как распознать оспу обезьян и вовремя принять необходимые меры

Оспа обезьян — это редкое вирусное заболевание, напоминающее оспу, но, как правило, протекающее в менее тяжелой форме. Заболевание относится к зоонозным, то есть передается от животных человеку, но также может передаваться от человека к человеку. Впервые выявлено у лабораторных обезьян в 1958 году, поэтому и получило характерное название «оспа обезьян». Первый случай заболевания человека был зарегистрирован в 1970 году в Демократической Республике Конго, и с тех пор вспышки возникали в различных частях Центральной и Западной Африки.