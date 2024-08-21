Волгоград 23 августа на день переименуют в Сталинград

Напомним, в соответствии с решением муниципальных властей Волгограду в память о героическом прошлом 9 раз в году возвращают название Сталинград: 2 и 23 февраля, 8 и 9 мая, 22 июня, 23 августа, 3 сентября, 19 ноября, 9 декабря.