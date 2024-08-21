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Волгоград 23 августа на день переименуют в Сталинград

В День памяти жертв массированной бомбардировки Сталинграда городу вернут легендарное название.

Источник: Администрации Волгоградской области

Сталинград 23 августа 1942 года подвергся бомбардировке самолетами немецко-фашистской авиации. Жертвами налета стали более 40 тыс. граждан.

По региональному законодательству в память о трагическом событии 23 августа Волгограду вернут снова героическое название Сталинград, на въездах в областной центр установят дорожные указатели.

Напомним, в соответствии с решением муниципальных властей Волгограду в память о героическом прошлом 9 раз в году возвращают название Сталинград: 2 и 23 февраля, 8 и 9 мая, 22 июня, 23 августа, 3 сентября, 19 ноября, 9 декабря.

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