В Хабаровске начались работы по нанесению дорожной разметки

«Работы производим с помощью специальной машины по заявкам управления дорог и благоустройства. В основном это оживленные трассы. Используем эмалевые краски. Мы даем гарантию на нанесенную продольную разметку — 3 месяца. Чаще всего краска служит дольше. В настоящее время у нас есть контракт на 38 миллионов рублей. На эти средства мы будем продолжать вести работы в разных районах города, пока позволяет температура воздуха, то есть пока она не опустится до +5 градусов. Так положено по технологии. Мы уже нанесли разметку на Тихоокеанской. Сейчас готовимся проводить работы по обновлению пешеходных переходов на Пионерской», — заместитель директора МУП «Научно-производственный центр организации дорожного движения администрации Хабаровска» рассказал Павел Ким.