Еще один город в Башкирии отменил День города

Напомним, 12 августа об отмене мероприятий ко Дню города объявил мэр Кумертау Олег Астахов. Он заявил, что сейчас задача властей — всеми силами помочь жителям Курской области и участникам СВО. 18 августа мэр Нефтекамска Эльдар Валидов объявил о новом формате празднования Дня города. Из всех событий, запланированных на 24 августа, в плане был оставлен лишь благотворительный концерт, вырученные средства от которого пойдут на нужды СВО. Также от концертов к 450-летию Уфы вы отказались в столице региона. 30—31 августа мероприятия пройдут по сжатой программе.