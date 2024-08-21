Еще один город в Башкирии отменил День города

Еще один город в Башкирии не будет проводить День города. Об отмене праздничных мероприятий сообщили в администрации Стерлитамака.
Народные гулянья были запланированы на 1 сентября. По словам мэра города Рустема Газизова, представители бизнеса и общественных организаций сошлись во мнении о необходимости отменить пышные празднества. Мэр попросил горожан с пониманием отнестись к этому решению.
По словам Газизова, средства, которые партнеры планировали вложить в проведение Дня города, будут направлены на поддержку бойцов спецоперации. Однако для детей ко Дню знаний 2 сентября организуют тематическую программу.
Напомним, 12 августа об отмене мероприятий ко Дню города объявил мэр Кумертау Олег Астахов. Он заявил, что сейчас задача властей — всеми силами помочь жителям Курской области и участникам СВО. 18 августа мэр Нефтекамска Эльдар Валидов объявил о новом формате празднования Дня города. Из всех событий, запланированных на 24 августа, в плане был оставлен лишь благотворительный концерт, вырученные средства от которого пойдут на нужды СВО. Также от концертов к 450-летию Уфы вы отказались в столице региона.