«Дважды стала жертвой аферистов»: 61-летний педагог-психолог перевела мошенникам более двух млн в Иркутской области

Правоохранители установили, что женщина отдыхала на курорте и занималась поисками недвижимости на просторах интернета. Хотела приобрести жилплощадь. Когда педагог вернулась домой, ей в мессенджере поступил звонок от незнакомца. Мошенники рассказали о том, что в поселке на продажу выставили несколько хороших вариантов по выгодной цене. По его версии, сумма одного дома составляла более 1,1 миллиона рублей. Конечно же, на самом деле в продаже ничего не находилось.