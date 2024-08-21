«Дважды стала жертвой аферистов»: 61-летний педагог-психолог перевела мошенникам более двух млн в Иркутской области

В полицию Чунского района Иркутской области обратилась 61-летняя женщина, которая рассказала, что второй раз попалась на уловки телефонных мошенников. Педагог-психолог только выплатила последний платеж по кредиту, после этого снова поверила в уговоры обманщиков. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.
Правоохранители установили, что женщина отдыхала на курорте и занималась поисками недвижимости на просторах интернета. Хотела приобрести жилплощадь. Когда педагог вернулась домой, ей в мессенджере поступил звонок от незнакомца. Мошенники рассказали о том, что в поселке на продажу выставили несколько хороших вариантов по выгодной цене. По его версии, сумма одного дома составляла более 1,1 миллиона рублей. Конечно же, на самом деле в продаже ничего не находилось.
— Доверившись собеседнику, она оформила в трех банках кредиты, затем сняла со вклада накопления и перевела 1 миллион 140 тысяч рублей по указанным реквизитам. Но позже выяснилось — на связи были мошенники, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Женщина не впервые попалась на уловки мошенников. Пару лет назад она уже лишилась 1,5 миллиона рублей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что более 1,3 млн рублей отдала мошенникам опытный психиатр из Иркутска.