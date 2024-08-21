Нападающий «Авангарда» Рид Буше лечит травму в Омске

Нападающий «Авангарда» Рид Буше не поехал лечиться в Америку, а остался в Омске.
Напомним, форвард получил травму в предсезонке во время товарищеского матча с минским «Динамо». Восстановление займет около месяца.
«Срок восстановления не такой большой, чтобы улетать в США. У нас есть хорошие врачи, поэтому я принял решение остаться с командой», — рассказал Рид Буше в интервью «Чемпионату».
Напомним, на срок до полугода из игры из-за травмы на полгода минимум выбыл еще один форвард «Авангарда» Владимир Ткачев.