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Нападающий «Авангарда» Рид Буше лечит травму в Омске

Форвард сказал, что полностью доверяет клубным врачам.

Нападающий «Авангарда» Рид Буше не поехал лечиться в Америку, а остался в Омске.

Напомним, форвард получил травму в предсезонке во время товарищеского матча с минским «Динамо». Восстановление займет около месяца.

«Срок восстановления не такой большой, чтобы улетать в США. У нас есть хорошие врачи, поэтому я принял решение остаться с командой», — рассказал Рид Буше в интервью «Чемпионату».

Напомним, на срок до полугода из игры из-за травмы на полгода минимум выбыл еще один форвард «Авангарда» Владимир Ткачев.