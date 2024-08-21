Режим свободного посещения введен для школьников Владивостока в сентябре

В настоящее время известно, что никто из муниципалитетов Приморья не воспользовался возможностью перенести начало учебного года на середину сентября. Даже Партизанский городской округ передумал переносить дату начала учебного года. Все школы муниципалитетов крае начнут работу со 2 сентября.