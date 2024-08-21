Режим свободного посещения введен для школьников Владивостока в сентябре

«Торжественные линейки, посвященные Дню знаний, состоятся в школах города в понедельник, 2 сентября. Однако полноценные занятия для учеников 1−8 классов начнутся только с 9 сентября», — сообщили в пресс-службе мэрии Владивостока.
2 сентября в школах Владивостока пройдут традиционные торжественные линейки и классные часы на тему «Семья — начало всех начал!».
3 сентября для учеников 1−4 классов состоятся «Разговоры о важном». С 4 по 7 сентября занятия будут проходить в форме свободного посещения, а учителям рекомендовано организовать мероприятия по внеурочной деятельности.
Для учеников 5−8 классов первая неделя также пройдет в форме свободного посещения:
3 сентября: «Разговоры о важном» и занятия по внеурочной деятельности (всего три урока).
4 сентября: Рекомендовано организовать выездные мероприятия, такие как образовательные экскурсии или учебный день в музее.
5 сентября: Тема дня — «Россия — мои горизонты», с продолжением внеурочной деятельности (три урока).
6 сентября: Снова рекомендованы выездные мероприятия.
7 сентября: День с семьей.
Для старшеклассников, учащихся 9−11 классов, учебный процесс начнется 3 сентября в обычном режиме с «Разговоров о важном» и интенсива по истории.
В связи с изменением графика учебного процесса, руководство школ обязано предупредить организаторов питания об изменениях, а классные руководители должны оповестить родителей о том, как будет организовано обучение их детей на первой неделе сентября.
Несмотря на предложение губернатора Приморского края Олега Кожемяко перенести начало учебного года на 15 сентября, Владивосток решил начать учебный процесс 2 сентября.
В настоящее время известно, что никто из муниципалитетов Приморья не воспользовался возможностью перенести начало учебного года на середину сентября. Даже Партизанский городской округ передумал переносить дату начала учебного года. Все школы муниципалитетов крае начнут работу со 2 сентября.
Ранее «ФедералПресс» рассказывал об инициативе губернатора Приморья перенести старт учебного года на 15 сентября. Какие аргументы приводил глава региона — читайте в материале.
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