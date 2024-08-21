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Рабочая неделя в Воронежской области закончится небольшими дождями

В четверг и пятницу, 22 и 23 августа, на территории региона обещают кратковременные дожди. При этом аномальная жара не отступит.

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Погоду на территории региона будет определять антициклон. Об этом сообщили в местном гидрометцентре.

Сегодня в среду, 21 августа, по области переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 5−10 м/с. Температура днем 32−37°.

В Воронеже без осадков. Температура днем 33−35°.

В четверг, 22 августа, в Воронежской области переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшие кратковременные дожди. Ветер южный 5−10 м/с. Температура ночью 14−19°, днем сильная жара 31−36°.

В Воронеже ночью без осадков, днем небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 16−18°, днем 32−34°.

В пятницу, 23 августа, на территории региона переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами кратковременные дожди. Ветер юго-восточный 7−12 м/с. Температура ночью 13−18°, днем сильная жара 30−35°.

В Воронеже ночью без осадков, днем кратковременный дождь. Температура ночью 15−17°, днем 32−34°.

Самый жаркий день 21 августа наблюдался в 2007 году, тогда в тени зафиксировали 35,7 градусов. А самый холодный день 21 августа был в 1965 году, воздух тогда прогрелся всего лишь до 7,2 градусов.