На «Аксенов-фесте» в Казани ждут гостей из БРИКС+ и звезд российской эстрады

Событие охватит несколько площадок, в том числе Казанскую Ратушу, дом-музей писателя, Национальную библиотеку и другие. Подрядчик подготовит полиграфическую и наградную продукцию для мероприятия, техническое обеспечение площадок, фото- и видеосъемку, интернет, а также проведение премии «Звездный билет». В рамках последнего мероприятия будет работать профессиональное жюри, состоящее из именитых деятелей культуры и литературы, организуют мастер-классы с писателями. На площадке будут работать переводчики с иностранных языков стран БРИКС+, также запланировано выступление звезд российской эстрады. Для участников организуют перелеты из Москвы, КНР, Индии, Ирана, ОАЭ, Узбекистана и Сербии, проживание, экскурсии.