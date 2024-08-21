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На трех заключенных из СИЗО Иркутска завели дело о пропаганде экстремизма

Заключенные пропагандировали криминальную идеологию и ненависть к полиции.
Источник: Комсомольская правда

В иркутском изоляторе пресекли незаконную деятельность заключенных. Установлено, что трое мужчин пропагандировали среди заключенных криминальную идеологию и ненависть к правоохранителям. Теперь на них завели уголовное дело по статье за участие в деятельности экстремисткой организации. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУФСИН России по Иркутской области.

— Криминальная субкультура пропагандирует искаженные ценности, не имеющие ничего общего с моральными принципами человеческого общества. Особенно опасно распространение постулатов криминального мира среди подростков и молодых взрослых, — отмечает врио начальника ГУФСИН России по Иркутской области Андрей Ладан.

До этого двое подозреваемых были осуждены за незаконный оборот наркотиков, а еще один за кражу и мошенничество. Теперь к их сроку прибавят еще до шести лет.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в аварии на Байкальском тракте погиб 25-летний пассажир.