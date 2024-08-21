Какую зарплату получают осужденные в колониях на Урале

Заместитель начальника ГУФСИН России по Челябинской области Денис Петрович Анисимов рассказал корреспонденту chel.aif.ru об отраслях промышленности, объемах выпускаемой продукции и возможностях производственного сектора исправительных учреждений УИС региона.
Александра Кравченко, chel.aif.ru: Денис Петрович, как всё начиналось?
Денис Анисимов: Исторически, еще в советское время, послевоенное время, когда начали создаваться исправительные учреждения в регионе, на их базе запускали промышленные предприятия, как дочерние структуры основных промпредприятий Челябинской области.
Например, в исправительной колонии № 1 (ИК-1) предприятие создали как подразделение Челябинского тракторного завода по постановлению Совета министров СССР. В исправительной колонии № 2 (ИК-2) и № 8 (ИК-8) производства открывали для кооперации с крупными предприятиями Челябинска — ЧЭМК, ЧТЗ, Челябинский машиностроительный завод автомобильных прицепов.
Производство в исправительной колонии № 18 в Магнитогорске (ИК-18) организовывали для кооперации с Магнитогорским металлургическим комбинатом и его дочерними предприятиями.
Со временем эти производства утратили связи с крупными промышленными предприятиями и, чтобы развиваться, стало необходимо искать альтернативные способы.
Сегодня на базе колоний созданы центры трудовой адаптации — полноценные промышленные предприятия, в рамках которых функционируют участки металлообрабатывающего производства, включая машиностроение, литейное производство, участки механической обработки, вспомогательные ремонтно-инструментальные цеха, ремонтно-механические участки, участки деревообрабатывающего производства (цеха по производству корпусной мебели, как офисной, так и для дома).
На швейном производстве к труду привлечено наибольшее число осужденных. Легкая промышленность включает в себя, кроме пошива швейных изделий, изготовление обуви по полному циклу (сборка верха и низа обуви на конвейере). Производство изделий из кожи и меха, меховых головных уборов, меховые бекеши для несения службы в холодных условиях. Изделия из натуральной кожи, кроме обуви — это ремни и продукция для кинологов (ошейники, намордники, шлейки, поводки).
Развито производство продуктов питания (маргариновая продукция, молоко пастеризованное, овощи маринованные). Производим мясную продукцию — биточки из мяса, биточки из рыбы, сосиски мясные, консервы деликатесные мясные (свинина, говядина). Также производим индивидуальные рационы питания для нужд уголовно исполнительной системы: и для сотрудников, и для осужденных. С 2024 года мы, в рамках заключенного контракта, осваиваем производство индивидуальных рационов питания (ИРП) для личного состава федеральной таможенной службы.
— Кто заказчик?
— Работать на склад для нас непозволительная роскошь. Объемы производства за 2023 год превысили один миллиард семьсот миллионов рублей. В 2024 году ожидаются объемы производства близкие к двум миллиардам рублей — это абсолютный рекорд за всю нашу историю. Каждый цех, каждый участок работают под конкретного заказчика.
В структуре производства, в этих двух миллиардах товарной продукции в 2024 году, примерно один миллиард четыреста миллионов составляет товарная продукция, произведенная по полному товарному циклу. Сумма на миллиард, продукция в рамках государственного оборонного заказа. Здесь есть и прямые госконтракты с подразделениями уголовно-исполнительной системы, есть прямые контакты с силовыми структурами, это и подразделения министерства обороны, подразделения МВД, МЧС, ФСБ и другими. Также у нас контракты с органами государственной власти Челябинской области, с органами местного самоуправления региона. Как правило, это продукция для благоустройства пространств парков, скверов, территорий, а также изготовление и поставка мебели для учебных заведений и администраций муниципальных образований.
Производим и сувенирную продукцию. Шахматы, настольные игры, сувенирные ножи, кортики, шашки, сабли, катаны. Изделия из змеевика, яшмы и лемезита — это шкатулки, письменные наборы. Также изготавливаем бюсты знаменитых людей. Например, государственных деятелей, военачальников, представителей царской династии и прочие.
Алгоритм для бизнеса
— С кем можно работать?
— Работаем абсолютно со всеми. В нашем каталоге представлена очень укрупненно продукция для понимания возможностей: внутренняя начинка, вся облицовка, покраска, сборка, электроиспытания, гидроиспытания, упаковка, доставка, монтаж — под ключ для любого заказчика.
Взаимодействуем с субъектами малого и среднего бизнеса. Предоставляем возможность на нашем действующем производстве заказать изготовление продукции, как штучно, так и серийно. Предлагаем создание совместных производств на базе наших учреждений. У нас есть свободные площади, где заказчик может разместить свое оборудование, а мы организуем рабочий процесс. Если у осужденных недостаточно квалификации, для того чтобы эффективно работать на этом производстве, на базе ИК есть образовательные учреждения, аккредитованные по соответствующим госстандартам. Сегодня это порядка 70 специальностей. Дополнительные специальности, которые будут востребованы для наших заказчиков, освоить мы тоже можем.
Заказчик обеспечивает этот участок непрерывной работой, а мы привлекаем максимальное число осужденных и даем возможность им заработать достойные деньги. В том числе для того, чтобы погашать исковые требования, которые на них возложены судом. Примеров достаточно, площади есть, мы постоянно создаем актуальные предложения для входа в наши учреждения. Плюс для предпринимателя — установить конкурентоспособную стоимость продукции, для нас — привлечь к труду людей.
Про деньги
— Труд заключенных оплачивается? Сколько они могут заработать?
Все трудовые отношения полностью соответствуют Трудовому кодексу Российской Федерации. Заработная плата — не меньше минимального размера оплаты труда (МРОТ). Сегодня сумма составляет 19 242 рубля. Исходя из МРОТ производятся расценки на продукцию, просчитывается стоимость нормо-часа.
Осужденные зарабатывают ровно столько, насколько эффективно трудятся. Есть примеры осужденных, которые, норму выработки выполняют на 100%, 120% и 130%, соответственно растет и их заработок. Распорядок дня четко регламентирован. Рабочий день строго по трудовому кодексу — 160 часов в месяц, 40 часов в неделю. Практикуется как пяти- так и шестидневная рабочая неделя.
Все наши предприятия действуют в рамках федерального казенного учреждения. Основной целью для нас получение прибыли не является. Главное — привлечение к труду всех осужденных. Получаемая прибыль направляется на улучшение материально-технической базы и условий труда.
Например, в исправительной колонии № 4 (ИК-4) прибыль учреждения позволила во все цеха установить промышленные кондиционеры. А в исправительной колонии № 5 (ИК-5) на швейном производстве первой среди всех учреждений ФСИН страны установлена система САПР (система автоматизированного проектирования и моделирования швейных изделий). Еще приобрели специализированное оборудование — закрепочные машины, пуговичные машины, пресса для запрессовки фурнитуры.
Труд для всех
В соответствии с УК РФ обязанность трудиться возложена на каждого осужденного. Производственная система создана, чтобы труд способствовал их исправлению, позволяет возмещать ущерб, который они причинили.
Если профессия отсутствует, то приоритетом для обучения является потребность на производстве в данном исправительном учреждении. После обучения подбирается рабочее место.
Многие осужденные изучают и оценивают тенденции рынка труда, узнают, какие специальности наиболее востребованы, получают их и отрабатывают практические навыки, чтобы потом найти себе место на стабильном предприятии и не оступиться снова.
Кстати
Экспозиция ГУФСИН России по Челябинской области признана лучшей на XIII ежегодной специализированной выставке-ярмарке продукции, выпускаемой учреждениями уголовно-исполнительной системы. Южнорульцы отмечены Дипломом I степени в номинации Национального звания «Лучший стенд».