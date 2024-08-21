Какую зарплату получают осужденные в колониях на Урале

В структуре производства, в этих двух миллиардах товарной продукции в 2024 году, примерно один миллиард четыреста миллионов составляет товарная продукция, произведенная по полному товарному циклу. Сумма на миллиард, продукция в рамках государственного оборонного заказа. Здесь есть и прямые госконтракты с подразделениями уголовно-исполнительной системы, есть прямые контакты с силовыми структурами, это и подразделения министерства обороны, подразделения МВД, МЧС, ФСБ и другими. Также у нас контракты с органами государственной власти Челябинской области, с органами местного самоуправления региона. Как правило, это продукция для благоустройства пространств парков, скверов, территорий, а также изготовление и поставка мебели для учебных заведений и администраций муниципальных образований.