Грозы и сильные ливни ожидаются в Беларуси в среду

По прогнозам синоптиков, сегодня установится облачная с прояснениями погода. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди и прогремят грозы. Утром при грозах местами ожидаются сильные ливни. Ветер переменных направлений 5−10 м/с, при грозах порывы будут достигать 14 м/с, днем местами по западу ветер усилится до 15−20 м/с.
Дневная температура воздуха может колебаться от +25°С по северо-западу до +35°С по юго-востоку республики, а в частности в Гомельской области.
В связи с такими высокими значениями температуры воздуха в Гомельской области объявлен красный уровень опасности, а на остальной территории Беларуси из-за сложных погодных условий — оранжевый.
В МЧС в свою очередь предупреждают, что среди факторов опасности такой жаркой погоды — нарушение электроснабжения, увеличение количества ДТП, возникновение природных пожаров, гибель людей на воде при купании.
Сильные дожди могут стать причиной подтопления отдельных домов, сельхозугодий, автодорог местного значения, а ветер привести к повреждениям слабо укрепленных конструкций и падению деревьев.
Прогноз погоды по регионам
В Минске и Могилеве столбик термометра поднимется сегодня до +29…+31°C. В этих городах в среду будет облачно с прояснениями, пройдет кратковременный дождь и возможна гроза. Ветер переменный 5−10 м/с с порывами до 14 м/с.
В Витебске и Гродно — схожие погодные условия: облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза, +27…+29°C, ветер переменный 5−10 м/с с порывами до 14 м/с.
В Бресте в среду также прогнозируется облачная с прояснениями погода, пройдет кратковременный дождь (вероятность осадков 70−80%) и возможна гроза. Воздух прогреется в городе над Бугом до +28…+30°C. Ветер переменный 5−10 м/с с порывами до 14 м/с.
В Гомеле установится более жаркая погода — +33…+35°C, но будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер переменный 5−10 м/с.