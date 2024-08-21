Грозы и сильные ливни ожидаются в Беларуси в среду

В Минске и Могилеве столбик термометра поднимется сегодня до +29…+31°C. В этих городах в среду будет облачно с прояснениями, пройдет кратковременный дождь и возможна гроза. Ветер переменный 5−10 м/с с порывами до 14 м/с.