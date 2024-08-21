Топ-5 новостей в Молдове на 21 августа

1. Зона комфорта президента Молдовы становится меньше: Кто создаёт параллельные миры для Санду и почему ей становится неуютно даже за границей.
2. На Украине народ платит за газ чуть больше 3 леев за куб, а в мирной Молдове — 14 леев за куб: При этом львиную долю голубого топлива соседняя страна закупает в Европе — и без всяких сказок про энергетическую независимость.
3. Улыбаемся и машем веером, жара уходить не собирается: Молдову ждет пекло + 39 и никакой пощады.
4. Помогал уклонистами бежать от войны: Гражданина Молдовы оштрафовали по-крупному за помощь украинцам нелегально въехать в нашу страну.
5. В США — 21, в России, где граждан Молдовы в сотни раз больше и нет голосования по почте — всего 29: Идея с голосами «в конвертах» не прошла — ЦИК открывает избирательные участки за границей.