В Омске вышли на маршрут 18 новых НЕФАЗов

«НЕФАЗы оснащены видеонаблюдением с круговым обзором, системами “антизажима” и блокировки движения при открытых дверях, кнопками вызова экстренных служб и штатным комплексом пожаротушения. Имеется и ставшая традиционной для омичей опция — “сибирский пакет”. Она включает систему кондиционирования, двойное остекление окон и дверей, а также конвектор на накопительной площадке и дополнительные отопители салона», — рассказал Сергей Шелест.