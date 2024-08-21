В Омске вышли на маршрут 18 новых НЕФАЗов

Сегодня, 21 августа, в Омске вышли на линию первые 18 автобусов НЕФАЗ. Они будут курсировать по маршруту № 45 «Поселок Ясная Поляна — микрорайон “Амурский-2”.
В целом по нацпроекту «безопасные качественные дороги» Омск приобрел партию из 44 НЕФАЗов. Остальные выйдут на линии в ближайшее время.
Как сообщил в своем телеграм-канале мэр Омска Сергей Шелест, автобусы отличаются повышенной комфортностью, безопасностью и доступны для маломобильных граждан.
«НЕФАЗы оснащены видеонаблюдением с круговым обзором, системами “антизажима” и блокировки движения при открытых дверях, кнопками вызова экстренных служб и штатным комплексом пожаротушения. Имеется и ставшая традиционной для омичей опция — “сибирский пакет”. Она включает систему кондиционирования, двойное остекление окон и дверей, а также конвектор на накопительной площадке и дополнительные отопители салона», — рассказал Сергей Шелест.