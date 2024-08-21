Власти Приморья рассказали, в какие отели никогда не заселят гостей ВЭФ

«Размещение гостей и участников Форума проводится согласно “Концепции по организации размещения гостей и участников IX Восточного экономического форума”, утвержденной Фондом Росконгресс и губернатором Приморского края Олегом Кожемяко», — объясняют специалисты агентства журналисту «ФедералПресс».
В ведомстве отметили, что главные критерии при выборе средств размещения включают доступность, качество, оперативность и экономическую составляющую. Для обеспечения высокого уровня сервиса и подготовки отелей к приему гостей форума создана межведомственная комиссия, которая проводит проверки в два этапа. Специалисты оценивают состояние номерного фонда, соответствие категории гостиницы, наличие необходимых услуг, которые необходимы участникам и гостям форума.
«Проверяются номера всех категорий. Особое внимание уделяется наличию ремонта, состоянию сантехники, наличию систем кондиционирования воздуха, предметов личной гигиены и постельного белья. Отметим, что в гостиницах будут размещаться не только участники форума, но и обслуживающий персонал, который будет работать на международном мероприятии. Поэтому необходимо создать все условия для отдыха», — рассказали в агентстве по туризму Приморского края.
Гостиницы, участвующие в размещении гостей форума, должны иметь категорию не ниже трех звезд. Это гарантирует, что участники и обслуживающий персонал получат надлежащие условия для проживания и отдыха. Отели и гостиницы, которые не соответствуют требованиям по санитарно-эпидемиологическим нормам, противопожарной безопасности и антитеррористическим требованиям, не смогут принять участие в размещении гостей ВЭФ. В первую очередь, это касается отелей с плохими отзывами и репутацией, а также тех, кто не соблюдает установленные регламенты надзорных органов.
Вопрос о государственном регулировании цен на гостиничные услуги находится в стадии законодательной инициативы на федеральном уровне. В настоящее время контроль за ценообразованием осуществляется Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России, которая проводит мониторинг и анализ изменения стоимости услуг.
Традиционно, в период с июля по конец сентября, когда проходит ВЭФ, стоимость проживания в отелях Приморья возрастает из-за высокого спроса. Однако власти региона и ФАС России уделяют внимание недопущению необоснованного повышения цен, чтобы обеспечить доступность размещения для всех участников форума.