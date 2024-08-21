Власти Приморья рассказали, в какие отели никогда не заселят гостей ВЭФ

Гостиницы, участвующие в размещении гостей форума, должны иметь категорию не ниже трех звезд. Это гарантирует, что участники и обслуживающий персонал получат надлежащие условия для проживания и отдыха. Отели и гостиницы, которые не соответствуют требованиям по санитарно-эпидемиологическим нормам, противопожарной безопасности и антитеррористическим требованиям, не смогут принять участие в размещении гостей ВЭФ. В первую очередь, это касается отелей с плохими отзывами и репутацией, а также тех, кто не соблюдает установленные регламенты надзорных органов.