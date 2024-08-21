На 6 см превысил отметку неблагоприятного явления Амур у Хабаровска

Уровень Амура у города Хабаровск продолжает повышаться. За прошедшие сутки он добавил 10 сантиметров и на утро 21 августа составил 456 сантиметров. Отметка неблагоприятного явления для краевого центра составляет 450 сантиметров. По прогнозам гидрологов в ближайшие дни рост продолжится и к
Кроме того, 22 и 23 августа на территорию Хабаровского края выходит циклон с ливневыми дождями, которые захватят территорию Бикинского, Вяземского, Хабаровского, Нанайского, Амурского, Ванинского, Советско-Гаванского, Комсомольского районов и района имени Лазо, а также города Хабаровск. После выпадения осадков, прогноз развития гидрологической обстановки на главной артерии региона будет корректироваться.
По состоянию на утро 21 августа, в целом на территории региона паводковая обстановка практически без изменений за сутки. Всего в Хабаровском крае в 12 населённых пунктов 5 муниципальных образований подтоплено 125 приусадебных и 4 земельных участка, а также 10 отрезков внутрипоселковых дорог.
В Вяземском районе вода сошла с 6 приусадебных участков в селе Видное и с 2 подворий в селе Кедрово. В Бикинском районе в селе Лончаково от воды освободились 2 земельных участка. В Хабаровском районе вода зашла на территорию ещё одного приусадебного участка в селе Корсаково-2. Итого здесь подтоплены 2 подворья и 1 участок дороги. В селе Елабуга освободился единственный ранее подтопленный земельный участок, вода сохраняется на 1 участке дороге внутри посёлка. В Комсомольском районе и районе имени Лазо обстановка без изменений.
В Центре управления в кризисных ситуациях налажено тесное взаимодействие с гидрологами Дальневосточного УГМС, ведется обмен данными и постоянное уточнение обстановки с главами поселений и едиными дежурно-диспетчерскими службами муниципальных районов. В готовности к реагированию находятся группы спасателей МЧС России, которые при необходимости смогут оперативно выехать на место для оказания помощи.