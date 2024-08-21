На 6 см превысил отметку неблагоприятного явления Амур у Хабаровска

В Вяземском районе вода сошла с 6 приусадебных участков в селе Видное и с 2 подворий в селе Кедрово. В Бикинском районе в селе Лончаково от воды освободились 2 земельных участка. В Хабаровском районе вода зашла на территорию ещё одного приусадебного участка в селе Корсаково-2. Итого здесь подтоплены 2 подворья и 1 участок дороги. В селе Елабуга освободился единственный ранее подтопленный земельный участок, вода сохраняется на 1 участке дороге внутри посёлка. В Комсомольском районе и районе имени Лазо обстановка без изменений.