С 1 сентября в школах Татарстана запретят телефоны

В школах Татарстана запретят пользоваться телефонами в школах. Новое правило начинает действовать с 1 сентября, сообщили в министерстве образования и науки республики.
Пока что не уточняется, как именно будет работать новое правило. Придётся ли ученикам сдавать смартфоны или учителя будут самостоятельно собирать их и складывать в специально отведённые места — все эти детали учебные заведения будут обговаривать с родителями. Известно, что запрет будет действовать только во время урока — на переменах дети получат гаджеты назад.
Отметим, запрет на использование телефон во время школьных уроков вступил в силу в декабре 2023 года. При проведении опроса запрет гаджетов поддержали 80% родителей и 85% учителей.