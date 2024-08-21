С 1 сентября в школах Татарстана запретят телефоны

Пока что не уточняется, как именно будет работать новое правило. Придётся ли ученикам сдавать смартфоны или учителя будут самостоятельно собирать их и складывать в специально отведённые места — все эти детали учебные заведения будут обговаривать с родителями. Известно, что запрет будет действовать только во время урока — на переменах дети получат гаджеты назад.