В центре Челябинска 22 августа развернут гигантский флаг России

«Полотно триколора длиной 30 на 9 метров будет развернуто на Площади разведчиков (у Дома пионеров и школьников имени Н. К. Крупской)», — сообщается пресс-служба областного Минкультуры.
День государственного флага в России ежегодно отмечают 22 августа.
Праздник появился после августовского путча (с 18 по 21 августа 1991 года), ознаменовавшего распад СССР. 22 августа Верховный совет РСФСР выпустил постановление, по которому национальным флагом страны стал триколор — «полотнище из равновеликих горизонтальных белой, лазоревой и алой полос».
По случаю восстановления исторического флага три года спустя первый президент России Борис Ельцин назначил 22 августа государственным праздником. В указе Ельцин отметил, что знаменательная дата необходима «в целях воспитания у нынешнего и будущих поколений граждан России уважительного отношения к государственным символам».
Считается, что триколор впервые появился в стране около 350 лет назад. Белый, синий и красный — важные цвета в российской геральдической традиции. На старинных иконах и цветных миниатюрах часто встречаются знамена, стяги и хоругви этих цветов.
Во времена Петра I белый цвет символизировал свободу, синий — Богородицу, красный — силу русской державы.
Официального толкования значения цветов российского флага нет, но существует несколько версий. Наиболее распространена: белый — чистота, мир, благородство; синий — духовность, постоянство; красный — сила и пролитая за родину кровь.
В День государственного флага по всей стране проходят патриотические акции, выставки, флешмобы.