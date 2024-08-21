Штормовое предупреждение объявили в Хабаровском крае на 22 августа

В Хабаровском крае 22 августа прогнозируют опасные метеорологические явления. Речь идет о южных районах — Бикинском, Вяземском и имени Лазо, а также в Хабаровске. Именно тут испортится погода. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В краевой столице по прогнозу кратковременные дожди, ночью 17−19 градусов, днем — 22−24 градуса. Ветер северо-восточный от шести до 11 метров в секунду.
В южной части региона днем пройдет кратковременный дождь, местами сильный, а иногда — сильный ливень. Температура 22−27 градусов, ночью — от восьми до 13 градусов. Ветер северо-восточный от семи до 12 метров в секунду.
В центре Хабаровского края обещают кратковременные дожди и сильные ливни. Ночью 10−20 градусов, днем — 20−26. Ветер придет с юга с силой от двух до 11 метров в секунду.
На севере местами небольшой дождь. Ночью 11−19 градусов, днем — 19−24 градуса. Ветер различных направлений от четырех до 10 метров в секунду. На побережье Тугуро-Чумиканского района он усилится до 15−20 метров в секунду.
Сильные дожди продолжатся в регионе и 23 августа.