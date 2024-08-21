Штормовое предупреждение объявили в Хабаровском крае на 22 августа

В Хабаровском крае 22 августа прогнозируют опасные метеорологические явления. Речь идет о южных районах — Бикинском, Вяземском и имени Лазо, а также в Хабаровске. Именно тут испортится погода. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".