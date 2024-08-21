В Хабаровском крае создали кластер «Судостроение»

В ходе рабочей поездки в Комсомольск-на-Амуре врио губернатора Дмитрий Демешин подписал документ о партнерстве по созданию и развитию образовательно-производственного кластера «Судостроение». Соглашение в рамках федерального проекта «Профессионалитет» заключено между правительством Хабаровского края, Амурским судостроительным заводом и Комсомольским-на-Амуре судомеханическим техникумом, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.
Как отметил глава региона, сегодня в Хабаровском крае свыше 34 тысяч студентов получают рабочие профессии и специальности среднего звена. Ежегодно колледжи заканчивают свыше 7 тысяч выпускников.
— И, конечно, чтобы они получили рабочие места, чтобы они были нужны экономике, нам нужно, чтобы они закрепились в регионе. Сегодня мы разговаривали об этом с работниками Амурского судостроительного завода, увидели большую заинтересованность как комсомольчан, так и людей, которые приехали в наш город, в том, чтобы здесь остаться. Но для этого нужно наращивать свои рабочие компетенции. Убежден, что развитие нового образовательно-производственного кластера станет важным этапом социально-экономического развития не только Комсомольска-на-Амуре, но и всего Хабаровского края и Дальнего Востока, — заявил Дмитрий Демешин.
По итогам конкурса Минпросвещения России в рамках федерального проекта «Профессионалитет» на создание кластера «Судостроение» Хабаровскому краю выделят в 2025 году 100 млн рублей. Еще 20 млн направит Амурский судостроительный завод. Средства пойдут на приобретение оборудования и ремонт мастерских в Комсомольском-на-Амуре судомеханическом техникуме. Планируется создание различных рабочих зон по видам работ: участок инженерно-технического проектирования, прототипирования, участок разметки и сборки макетов секций, участок сварки, участок сборки корпуса судна на стапеле, участок судового оборудования, монтажный участок, участок судового электромонтажа и другие.
— Это нам даст возможность не только учить людей, которые в дальнейшем будут приходить к нам на предприятие, а учить с высокой долей востребованности в судостроении по всем видам профессий. Уверен, что благодаря созданию кластера качество специалистов будет еще более высоким, более ценным и позволит повысить конкурентоспособность нашего предприятия на рынке судостроения, — отметил генеральный директор ПАО «Амурский судостроительный завод» Михаил Боровский.
Напомним, в Хабаровском крае действуют еще три образовательно-производственных кластера — «Машиностроение», «Железнодорожный транспорт», «Водный транспорт» и два образовательных кластера — «Педагогика» и «Туризм и сфера услуг».