В Хабаровском крае создали кластер «Судостроение»

— И, конечно, чтобы они получили рабочие места, чтобы они были нужны экономике, нам нужно, чтобы они закрепились в регионе. Сегодня мы разговаривали об этом с работниками Амурского судостроительного завода, увидели большую заинтересованность как комсомольчан, так и людей, которые приехали в наш город, в том, чтобы здесь остаться. Но для этого нужно наращивать свои рабочие компетенции. Убежден, что развитие нового образовательно-производственного кластера станет важным этапом социально-экономического развития не только Комсомольска-на-Амуре, но и всего Хабаровского края и Дальнего Востока, — заявил Дмитрий Демешин.