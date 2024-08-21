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Из школьной программы исключили произведения о «Гарри Поттере»

Об этом сообщили в Минобрнауки РТ.

Из школьной программы исключили произведения о «Гарри Поттере». Изменения произойдут уже в ближайшем учебном году. Об этом рассказал глава Департамента надзора и контроля в сфере образования Минобрнауки РТ Рамис Музипов.

По словам спикера, изменения в программе школьного курса литературы произойдут для учеников 5−11 классов.

«Может быть, 70% авторов исключено и 30% добавлено. Например, в шестом классе не будет произведения Джоан Роулинг “Гарри Поттер”, — пояснил Музипов.

Кроме этого, изучение Пушкина, Лермонтова и Гоголя продлят до 11 класса, а произведения Булата Окуджавы и Владимира Высоцкого перенесли в более поздние классы.

образование