Из школьной программы исключили произведения о «Гарри Поттере». Изменения произойдут уже в ближайшем учебном году. Об этом рассказал глава Департамента надзора и контроля в сфере образования Минобрнауки РТ Рамис Музипов.
По словам спикера, изменения в программе школьного курса литературы произойдут для учеников 5−11 классов.
«Может быть, 70% авторов исключено и 30% добавлено. Например, в шестом классе не будет произведения Джоан Роулинг “Гарри Поттер”, — пояснил Музипов.
Кроме этого, изучение Пушкина, Лермонтова и Гоголя продлят до 11 класса, а произведения Булата Окуджавы и Владимира Высоцкого перенесли в более поздние классы.