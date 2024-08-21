Депутаты Заксобрания передали оборудование волонтерам из Усть-Илимска

Парламентарии познакомились с инициативными жителями Усть-илимска во время рабочей поездки по территории. Волонтеры из организации «Шьем и вяжем на фронт Усть-Илимск» постоянно отправляют посылки с теплыми вещами для участников СВО, причем делают они их своими руками. Рукодельницы плетут сети, готовят из собственных продуктов сухпайки, в общем, помогают как могут. Во время визита Александр Ведерников обратил внимание, что швеи работают ручными ножницами. Это не всегда удобно: некоторые ткани и материалы резать тяжело, на это уходит много времени. Тогда спикер областного парламента дал поручение приобрести для рукодельниц электрические ножницы.