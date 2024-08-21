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Депутаты Заксобрания передали оборудование волонтерам из Усть-Илимска

Инициативные жители изготавливают теплые вещи для военных.

Источник: Комсомольская правда

По поручению председателя Законодательного Собрания Иркутской области Александра Ведерникова депутаты областного парламента Виталий Перетолчин и Артем Лобков передали волонтерам из организации «Шьем и вяжем на фронт Усть-Илимск» специальное оборудование, которое поможет им в работе.

Парламентарии познакомились с инициативными жителями Усть-илимска во время рабочей поездки по территории. Волонтеры из организации «Шьем и вяжем на фронт Усть-Илимск» постоянно отправляют посылки с теплыми вещами для участников СВО, причем делают они их своими руками. Рукодельницы плетут сети, готовят из собственных продуктов сухпайки, в общем, помогают как могут. Во время визита Александр Ведерников обратил внимание, что швеи работают ручными ножницами. Это не всегда удобно: некоторые ткани и материалы резать тяжело, на это уходит много времени. Тогда спикер областного парламента дал поручение приобрести для рукодельниц электрические ножницы.

— Поручение выполнено — несколько комплектов новых инструментов мы передали волонтерам. Швеи уже оценили быстроту и качество работы с ними, — сказал Виталий Перетолчин.

Кроме того, по словам Виталия Перетолчина в Усть-Илимске уже ведется работа по созданию реабилитационного центра для участников спецоперации.

Ранее КП-Иркутск сообщала, спикер Заксобрания Александр Ведерников на личном приеме встретился с руководителем театра танцев, в котором занимаются дети и подростки с инвалидностью. Было решено проработать механизм поддержки подобных организаций в регионе.