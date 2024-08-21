Малазийский телеканал RTM снял документальный фильм о Бухаре

«Этот документальный фильм состоит из 10 серий, из которых две серии посвящены Бухаре. Потому что мы знаем, что Бухара — это центр ислама, и я думаю, что этот документальный фильм, который выйдет в эфир в Рамадан, понравится малазийским телезрителям», — рассказал продюсер телеканала Ахмад Файзал бин Мухаммад.