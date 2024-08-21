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Малазийский телеканал RTM снял документальный фильм о Бухаре

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Творческая группа малазийского телеканала RTM сняла документальный фильм о потенциале паломнического туризма Бухары.

Источник: Podrobno.uz

В фильме рассказывается о Баховуддине Накшбанде, Исмаиле Сомони, крепости Арк, центрах миниатюр «Мастер — ученик» и других значимых местах региона и города.

«Этот документальный фильм состоит из 10 серий, из которых две серии посвящены Бухаре. Потому что мы знаем, что Бухара — это центр ислама, и я думаю, что этот документальный фильм, который выйдет в эфир в Рамадан, понравится малазийским телезрителям», — рассказал продюсер телеканала Ахмад Файзал бин Мухаммад.

Проект реализуется Комитетом по туризму при Министерстве экологии, охраны окружающей среды и изменения климата.