На Левобережье Омска снесли аварийный долгострой

В Омске полностью демонтировали аварийный долгострой в Кировском округе. Своих квартир в доме по улице 70 лет Октября 16 лет безуспешно ждали 53 обманутых дольщика, в целом в нем планировалось 157 квартир.
Как сообщили в региональном минстрое, изначально планировалось разобрать конструкции до третьего этажа и на оставшемся остове построить новый дом. Однако техническая экспертиза, проведенная до начала работ в декабре прошлого года, показала, что здание полностью аварийное. В итоге проблемный недострой разобрали до фундамента.
«Подрядчик ООО “АртРемСтрой” вывез строительный мусор с площадки и расчистил ее для возможности возвести на этой территории новый объект» — сообщили в региональном минстрое.
Средства на демонтаж были выделены из федерального Фонда развития территорий. Строительство аналогичного многоэтажного дома на этом месте предполагается также за счет федеральных средств.