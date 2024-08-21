На Левобережье Омска снесли аварийный долгострой

Как сообщили в региональном минстрое, изначально планировалось разобрать конструкции до третьего этажа и на оставшемся остове построить новый дом. Однако техническая экспертиза, проведенная до начала работ в декабре прошлого года, показала, что здание полностью аварийное. В итоге проблемный недострой разобрали до фундамента.