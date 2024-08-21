Водители в Беларуси обязаны ездить с включенным ближним светом фар с 25 августа. Об этом рассказал старший инспектор по особым поручениям ГАИ Министерства внутренних дел Сергей Пивоваров, сообщает агентство «Минск-Новости».
Он уточнил, что в период с 25 августа по 5 сентября в стране проводится комплексное мероприятие «Внимание — дети!» Пивоваров добавил, что в озвученный период белорусские водители днем должны ездить с включенным светом фар. По его словам, также планируется ряд профилактических мероприятий, где основной акцент был сделан на разъяснительные работы со взрослыми.