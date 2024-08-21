Мэр утвердил дату начала учебного года в Новосибирске

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев официально утвердил дату нового учебного года в школах. Об этом 21 августа сообщил телеграм-канал городской администрации.
— Новый учебный год в Новосибирске официально начнется в понедельник, 2 сентября. Постановление об этом подписал мэр города Максим Кудрявцев. В этот день в школах города состоятся торжественные линейки, тематические уроки и праздничные мероприятия, посвященные Дню знаний, — говорится в сообщении мэрии.
Накануне стало известно, что к 1 сентября в Новосибирской области может пропасть до 70% дорожных камер видеофиксации. В августе сообщалось, что трети новосибирских семей тяжело собрать ребенка к 1 сентября — 11% копят на это весь год.
Архип Ветров.