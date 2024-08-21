В Ленинском округе Иркутска первоклассникам вручили школьные портфели

Мероприятие с участием будущих школьников и их родителей прошло в рамках ежегодной акции «Собери ребенка в школу».
«Традиционно накануне Дня знаний проводим различные мероприятия по поддержке семей отдельных категорий. В этом году мы решили начать именно с первоклассников — детей участников СВО. Всего в нашем округе таких ребят 29. В ранце имеется все необходимое: тетради, ручки, карандаши, краски, альбом для рисования, пластилин. Уверена, что будущим школьникам понравился такой подарок», — прокомментировала Светлана Колотовкина.
Традиционно в акции участвуют депутаты городской Думы, представители учреждений, организаций и предприятий, частные лица, которые помогают приобретать все необходимое для занятий в 1 классе.
«Сегодня собрать ребенка в школу весьма затратно. Особенно для многодетных семей и тех, у кого один из родителей участвует в боевых действиях. Содержимое рюкзака точно пригодится в школьной жизни. Ребята с восторгом принимали подарки и рассказывали, что с нетерпением ждут 1 сентября», — отметил волонтер СВО Михаил Кудрявцев.
В ходе встречи мамы и папы первоклассников обсудили со специалистами комитета по управлению Ленинским округом вопросы воспитания детей, перспективы их учебы.
«С самого начала проведения специальной военной операции со стороны сотрудников мэрии оказывается всестороння помощь. Поддержка семьям очень нужна, это помогает ждать возвращения наших воинов, справляться с возникающими трудностями. Мы всегда знаем, куда обратиться, а наши дети на подобных мероприятиях приобретают новых друзей», — отметила мама первоклассника, руководитель Комитета семей Воинов Отечества Ленинского округа Иркутска Ольга Торохова.