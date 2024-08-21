В Ленинском округе Иркутска первоклассникам вручили школьные портфели

«Сегодня собрать ребенка в школу весьма затратно. Особенно для многодетных семей и тех, у кого один из родителей участвует в боевых действиях. Содержимое рюкзака точно пригодится в школьной жизни. Ребята с восторгом принимали подарки и рассказывали, что с нетерпением ждут 1 сентября», — отметил волонтер СВО Михаил Кудрявцев.