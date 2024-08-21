В Челябинске без горячей воды остаются более 600 многоквартирных домов

По информации Уралэнергосбыта, 147 домов в Тракторозаводском районе отключены в связи с последним этапом гидравлических испытаний, проводимых «УСТЭК-Челябинск».
«Остальные — из-за аварий и ремонтов на внешних и внутренних сетях МУП “ЧКТС”. Узнать причину отключения можно в управляющей компании или на официальном сайте “УСТЭК-Челябинск” в разделе “Потребителям” — “Временное ограничение теплоснабжения”», — говорится в комментарии.
Жителям домов, находящихся в зоне отключения горячей воды, при наличии индивидуальных приборов учета горячего водоснабжения расчет производится по фактическим показаниям. В этот период важно перекрыть кран на трубе с горячей водой.
«В квартирах, не оборудованных индивидуальными приборами учета, размер платы снижается до объема предоставленной коммунальной услуги. Норматив подогрева воды — 0,212 Гкал/чел. Из расчета, что ГВС нет две недели, оплата на одного человека составит 203 рубля 44 копейки», — отмечают в комментарии.
Если гидравлические испытания проходили в период после 23 числа, перерасчет за оставшиеся дни будет учтен в квитанции следующего месяца. Например, в квитанции за август будет отражен перерасчет за период отключений с 24 июля по 23 августа.
В случаях, если горячее водоснабжение отсутствует более 14 суток, производится перерасчет за каждый час превышения допустимого перерыва подачи горячей воды на 0,15%. Перерасчет также можно увидеть в квитанции.