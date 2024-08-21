С 22 августа дорожное движение ограничат в трех районах Петербурга

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции.
Как стало известно из пресс-релиза, в Адмиралтейском районе по 31 августа включительно нельзя будет проехать по Лермонтовскому проспекту — от 12-й Красноармейской улицы до 11-й Красноармейской. В Выборгском районе.
С 22 по 30 августа ограничат движение транспорта на перекрестке Гидротехников, Политехнической и Тихорецкого.
Попал под ограничения и Невский район. С 22 августа по 2 сентября здесь закроют для проезда Володарский мост.