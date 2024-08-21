Врач Новоселов: вождя Димитрова бальзамировали по методу Мельникова-Разведенкова

«Первичное бальзамирование тела Ленина провели в день вскрытия и написания патологоанатомического акта. Это произошло 22 января 1924 года в Горках — в ванной комнате усадьбы вдовы Саввы Морозова на следующий день после смерти вождя. Вскрытие производил самый известный патологоанатом нашей страны Алексей Иванович Абрикосов в составе комиссии из 11 человек. В процессе процедуры доктор удалил всю кровь и органы, затем тело было заполнено стандартным составом для бальзамирования умерших, тело которых надо сохранить относительно небольшое время, например, в течении нескольких дней до похорон. Раствор состоял из глицерина, спирта и формалина, применяется задержании процесса гниения и сохранения внешнего облика усопшего. Но для более длительного сохранения тела умерших, тем более вождя и создателя государства нового типа, этот метод, конечно, не подходил», — рассказал «Газете.Ru» Новоселов.