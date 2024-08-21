О трагедии последней волны уехавших из России

У Димы еще и явный комплекс — он очень не хочет назваться русским. В России 744 тысячи мордвы, из них 52 тысячи — эрзя. Квир-королева из Еревана, конечно, вполне может оказаться эрзянцем, но сдается мне, что Дима из Пензы просто русский. Что до мордвы, то у нас, у русских, у всех почти есть мордовские следы в ДНК. Но если тебе надо устроиться за границей, да еще не платить за квартиру два месяца, ты, конечно, начинаешь выкручиваться.

В общем, такой тип нового человека — хрустального во всех смыслах. Правда, они появляются среди зумеров, а «Диме» ближе к сорока. Отчего мем становится даже ярче. Этакий гротескный символ беспомощности выпестованного левацкой толерантной повесткой гражданина. У него уже морщины и лысина, а он цацкается с котами и требует уважать свою депрессию и неприспособленность к жизни. Мы таких еще не видели массово, а в Европе, в Штатах эти люди уже выбивают себе инвалидность и пособия на том основании, что в депрессии и не хотят работать.