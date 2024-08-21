Чиновник лишился свободы за мошенничество в 200 тысяч тенге

«Он признан виновным в хищении мошенническим путем денежных средств гражданина Республики Узбекистан в размере 200 тыс. тенге под предлогом содействия в трудоустройстве. Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года четыре месяца».