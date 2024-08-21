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Чиновник лишился свободы за мошенничество в 200 тысяч тенге

Тупкараганским районным судом оглашен приговор в отношении директора КГУ «Центр трудовой мобильности» Управления координации занятости и социальных программ Мангистауской области Махамбета Кайранбаева, сообщает Zakon.kz.

Источник: Instagram/tupkaragan_audanynyn_akimdigi

Об этом 21 августа 2024 года рассказали в Агентстве РК по противодействию коррупции.

«Он признан виновным в хищении мошенническим путем денежных средств гражданина Республики Узбекистан в размере 200 тыс. тенге под предлогом содействия в трудоустройстве. Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года четыре месяца».

говорится в сообщении, распространенном в среду.

Также осужденный пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора.

«Приговор не вступил в законную силу».

Пресс-служба Антикора