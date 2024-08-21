Росавиация рекомендует авиакомпаниям увеличить число рейсов в ДФО

В ведомстве напомнили, что в рамках мер по поддержке правительством авиаперевозок по социально значимым направлениям реализуется программа субсидирования перевозок в крупнейшие города Дальнего Востока и обратно. Билеты по этой программе продаются по специальным, сниженным, тарифам. Также в 2024 году «Аэрофлот» реализует собственную программу «плоских» тарифов на рейсах из Москвы в дальневосточные города: Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский и Магадан.