Росавиация рекомендует авиакомпаниям увеличить число рейсов в ДФО

В условиях повышенного спроса на перелёты на Дальний Восток, Росавиация рекомендовала перевозчикам увеличить количество рейсов или использовать более вместительные суда. Как пояснили в ведомстве, это поможет решить проблему дефицита билетов и повлиять на их стоимость, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Российскую газету».
Пассажиры отмечают дефицит билетов экономкласса и высокую стоимость перелётов в классах «комфорт» и «бизнес». Это связывают, в том числе, с проведением во Владивостоке Восточного экономического форума.
— В ходе проводимых с авиакомпаниями совещаний по развитию отрасли наше ведомство рекомендует им в текущий период при перелетах на Дальний Восток использовать более вместительные самолеты, добавлять рейсы, — отметили в Росавиации.
В ведомстве напомнили, что в рамках мер по поддержке правительством авиаперевозок по социально значимым направлениям реализуется программа субсидирования перевозок в крупнейшие города Дальнего Востока и обратно. Билеты по этой программе продаются по специальным, сниженным, тарифам. Также в 2024 году «Аэрофлот» реализует собственную программу «плоских» тарифов на рейсах из Москвы в дальневосточные города: Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский и Магадан.
— Вне действия этих программ цены на билеты формируются, в общем случае, исходя из баланса спроса и предложения на перевозки, — отметили в Росавиации.