В Башкирии отремонтируют 13,5 км «фонящей» дороги Иглино — Кальтовка

В Иглинском районе продолжается ремонт еще одной «фонящей» дороги — Иглино — Кальтовка. Между посёлками Первомайское и Кальтовка подрядчик уже завершил устройство основания из асфальтобетонной смеси. В ходе ремонта дорожники обязательно укрепят обочины и нанесут разметку.
На участке от трассы М5 «Урал» до Первомайского сейчас устранены пучины, при благоприятной погоде продолжаются работы по устройству выравнивающего слоя.
«Дорога имеет достаточно высокий трафик автомобилей, по ней ездит общественный транспорт и школьный автобус. Поэтому важно привести покрытие в нормативное состояние для обеспечения в первую очередь безопасности дорожного движения. С завершением работ в 2025 году планируем обновить 13,5 км», — сообщил руководитель Управления дорожного хозяйства Башкирии Артём Шамхалов.
Программу «фонящих» дорог в 2023 году инициировал Глава Башкирии Радий Хабиров. Это участки, о ремонте которых чаще всего просят местные жители. В 2024 году на реализацию республиканской программы выделили 4,88 млрд рублей.
На одном из недавних оперативных совещаний правительства Глава республики поручил руководителям минтранса и муниципалитетов определиться с перечнем работ на 2025−2027 годы:
«Проблемы на дорогах есть у всех. Но всегда хорошо, когда вы активно работаете с нами, с правительством. И добиваетесь того, чтобы какие-то деньги пришли на ремонт, не сейчас, так в следующих годах. И людям объяснять надо, только обманывать их не надо. Если что-то мы им пообещали, то должно быть организовано», — сказал Радий Хабиров.
Всего в текущем году запланировано отремонтировать более 900 км дорог, в том числе в рамках нацпроекта «БКД», по республиканским программам — в их числе и «фонящие» дороги, и отсыпка дорог к массовым застройкам ИЖС, и подъезды к населенным пунктам, садовым товариществам.