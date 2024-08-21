В Башкирии отремонтируют 13,5 км «фонящей» дороги Иглино — Кальтовка

«Проблемы на дорогах есть у всех. Но всегда хорошо, когда вы активно работаете с нами, с правительством. И добиваетесь того, чтобы какие-то деньги пришли на ремонт, не сейчас, так в следующих годах. И людям объяснять надо, только обманывать их не надо. Если что-то мы им пообещали, то должно быть организовано», — сказал Радий Хабиров.