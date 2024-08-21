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МЧС напомнило белорусам о факторах опасности в грозу и ливень

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. МЧС предупредило белорусов о факторах опасности в грозу и во время ливней. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ведомства.

Сейчас в Ричмонде: +15° 2 м/с 77% 761 мм рт. ст. +19°

Среди факторов опасности — нарушение электроснабжения, рост количества дорожно-транспортных происшествий, возникновение природных пожаров. Также в такую погоду сохраняется вероятность гибели людей на воде при купании. Возможно подтопление отдельных домов, сельхозугодий и автодорог местного значения, а также повреждение слабо укрепленных конструкций, падение деревьев. Как избежать негативных последствий при движении на авто в жару и грозы, напомнили в МВД.

В эту среду на большей части территории страны ожидаются грозы, а утром местами сильные ливни. Днем по западу при грозах прогнозируют местами шквалистое усиление ветра порывами 15−20 м/с.