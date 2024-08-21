В Омске построят склад для маркетплейса на 150 тысяч квадратных метров

В Омске на улице 2-я Солнечная появится универсальный склад продовольственных и непродовольственных товаров общей площадью более 150 тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Разрешение на строительство ООО «Логопарк “Звездный”» выдано департаментом архитектуры и градостроительства омской мэрии.
В здании будет блок фулфилмента, то есть обеспечения клиентов товарами с момента оформления заказа и до момента получения покупки. А также склад для хранения крупногабаритных товаров и три контрольно-пропускных пункта. Разрешение на строительство действует до ноября 2027 года.
Ранее мы писали о том, что в бывшем гипермаркете ИКЕА откроют склад маркетплейса. Завершение первого этапа работ там ожидается к концу лета.
Также «МК в Омске» сообщал, что компания «Вайлдберриз» построит отдельную котельную для склада в Омской области.