В Омске построят склад для маркетплейса на 150 тысяч квадратных метров

В здании будет блок фулфилмента, то есть обеспечения клиентов товарами с момента оформления заказа и до момента получения покупки. А также склад для хранения крупногабаритных товаров и три контрольно-пропускных пункта. Разрешение на строительство действует до ноября 2027 года.