По линии омского Минздрава произошла громкая перестановка

Стоит отметить, что прежний главврач «Городского клинического перинатального центра» Сергей Николаев провел на посту свыше трех десятилетий. Можно сказать, что основная часть его карьеры связана с этим учреждением: в 1984 году он устроился участковым педиатром, впоследствии переквалифицировавшись во врача-реаниматолога. Начиная с 1990 года Николаев исполнял обязанности руководителя, а с 1992 года находился в должности главного врача.