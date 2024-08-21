По линии омского Минздрава произошла громкая перестановка

Так, 20 августа 2024 года в ЕГРЮЛ внесены данные о новом руководителе БУЗОО «Городской клинический перинатальный центр».
Медицинскую организацию возглавила врач с более чем 30-летним стажем Елена Ходус, которая прежде являлась заместителем главврача по организационно-методической работе. На текущий момент ее статус в ЕГРЮЛ обозначен как «исполняющий обязанности главного врача».
Стоит отметить, что прежний главврач «Городского клинического перинатального центра» Сергей Николаев провел на посту свыше трех десятилетий. Можно сказать, что основная часть его карьеры связана с этим учреждением: в 1984 году он устроился участковым педиатром, впоследствии переквалифицировавшись во врача-реаниматолога. Начиная с 1990 года Николаев исполнял обязанности руководителя, а с 1992 года находился в должности главного врача.
За прошедшие годы он стал «Отличником здравоохранения» и был удостоен медали «За заслуги в области здравоохранения». Правда, с июня по ноябрь 2020 года на смену ему временно пришла Любовь Семина, после чего Сергей Николаев вернулся на руководящую должность.