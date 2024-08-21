Жители 17 улиц Краснодара временно останутся без света 21 августа

Подачу электричества приостановят с 09:00 до 17:00. Света не будет по следующим адресам: улица Красина, 1, 3, 3/3, 3,4; улица Кубанонабережная, 4, 6; улица Железнодорожная, 23, 25; улица Суворова, 74, 74/1; улица Новаторов, 1, 5; улица Дзержинского, 48; улица Стахановская, 1/а, 7; улица Березовая, 2/1; улица Ольховая, 19; улица Платановая, 4; улица Сербская, 7; улица Фабричная, 2; улица Промышленная, 88, 90; улица Леваневского, 163; улица Чехова, 2/1; улица Головатого, 458; улица Радио, 12.