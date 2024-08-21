Екатеринбуржцы опасаются новой точечной застройки по соседству со сквером и памятником воинам ВОВ

Речь идет о земельном участке на месте бывшего клуба юных техников, о котором ранее писал ЕАН. Здание было заброшено с начала нулевых, окна были заколочены, на крыше росли деревья. В результате клуб выставили на торги летом прошлого года. Недавно выяснилось, что здание и участок под ним за 60 млн рублей выкупила компания ООО «Селен» (под управлением «Астра-Девелопмент»). На прошлой неделе здание клуба снесли. В соцсетях появилась информация, что на его месте построят высотку.
Участок на месте снесенного клуба, фото от 19 августа
«Это просто недопустимо», — заявила местная жительница Анна.
По ее словам, на указанной территории расположен сквер, который буквально в прошлом году благоустроили. Для строительства многоэтажек девелопер явно будет рубить деревья на участке, уверена местная жительница. Более того, рядом со снесенным клубом расположен мемориал воинам и труженикам ВОВ и скульптура «Образ матери». По мнению Анны, строить рядом с ними высотки вообще кощунство.
«На Компрессорном и так дефицит социальных заведений. Школ не хватает, в параллели по 6−7 классов, детских садов не хватает, поликлиник не хватает, люди ездят в центр города, но почему-то снова собираются строить очередной ЖК. Очень интересно, куда потом дети в школу пойдут? Где лечиться будут?» — задается вопросом жительница микрорайона.
Бурное обсуждение после новости о сносе здания клуба началось и в соцсетях. Екатеринбуржцы готовят обращение в администрацию города и признаются, что готовы выходить на протесты и защищать свой сквер:
«Скоро друг у друга на головах селиться начнут. Какие могут быть высотки? Транспорта толком нет, приехать-уехать проблема»;
«Негоже вырубать в старой части микрорайона вековые деревья ради высоток, когда много места в полях у новостроек. А тут можно продлить сквер, местные жители будут очень рады»;
«Строительство высоток в этом месте приведет к тому, что мемориал воинам ВОВ будет в окурках, пивных бутылках и в окружении автомобилей. Дело даже не в этом, а в том цинизме, с которым строители, которые уже не знают, что и где им построить ради наживы, в данном случае относятся к памяти народа».
ЕАН обратился за комментарием в «Астра-Девелопмент». В пресс-службе компании заверили, что решение по будущему участка еще не принято.
«Заниматься этим вопросом будем на следующий год, тогда и будет разрабатываться проект. Сейчас там демонтирован объект, сугубо в целях безопасности», — заявили в компании.
ЕАН продолжит следить за развитием событий.