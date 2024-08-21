Екатеринбуржцы опасаются новой точечной застройки по соседству со сквером и памятником воинам ВОВ

«Строительство высоток в этом месте приведет к тому, что мемориал воинам ВОВ будет в окурках, пивных бутылках и в окружении автомобилей. Дело даже не в этом, а в том цинизме, с которым строители, которые уже не знают, что и где им построить ради наживы, в данном случае относятся к памяти народа».