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Спецназ ФСБ и Минобороны едет в Екатеринбург

Бойцы ФСБ, Министерства обороны РФ, полиции и Росгвардии приедут в Екатеринбург на соревнования спецназа «Вызов». Как сообщили в пресс-службе Минобороны, турнир впервые смогут увидеть зрители.

Источник: официальный сайт полпреда президента России в УрФО

Участники покажут навыки проведения штурмов, освобождения заложников и эвакуации с поля боя. Также бойцов испытают во владении пистолетом, автоматом и снайперской винтовкой. Состязания пройдут 23 — 25 августа на полигоне Центрального военного округа (ЦВО), на закрытии выступит Александр Маршал.

Соревнования «Вызов» проходят под Екатеринбургом во второй раз. Впервые Свердловская область принимала турнир в мае. Тогда в церемонии открытия принимал участие полпред президента России в УрФО Владимир Якушев.