Спецназ ФСБ и Минобороны едет в Екатеринбург

Участники покажут навыки проведения штурмов, освобождения заложников и эвакуации с поля боя. Также бойцов испытают во владении пистолетом, автоматом и снайперской винтовкой. Состязания пройдут 23 — 25 августа на полигоне Центрального военного округа (ЦВО), на закрытии выступит Александр Маршал.
Соревнования «Вызов» проходят под Екатеринбургом во второй раз. Впервые Свердловская область принимала турнир в мае. Тогда в церемонии открытия принимал участие полпред президента России в УрФО Владимир Якушев.