Экс-комбат «Веги» оценил шансы удара беспилотников по Новосибирску

По его словам, в Новосибрской области расположено множество оборонных заводов, что также требует усиленного контроля со стороны ПВО.



Панферов уточнил, что радиус действия беспилотников варьируется в зависимости от их типа. Тяжелые беспилотники, как правило, не используются, так как их легче обнаружить и сбить. Он добавил, что современные беспилотники могут работать на расстоянии до 500 километров, хотя В прошлом существовали более габаритные модели с радиусом до 1000 километров.