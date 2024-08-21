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Экс-комбат «Веги» оценил шансы удара беспилотников по Новосибирску

Андрей Борисович Панфёров рассказал о том, как поменялись военные действия с введением беспилотных летательных аппаратов.

Источник: РИА "Новости"

Недавние события в России привлекли внимание к угрозе, исходящей от беспилотников. В ночь на 9 октября силы ПВО России сбили 45 украинских беспилотных летательных аппаратов над несколькими регионами, включая Московскую, Брянскую и Курскую области, сообщает Минобороны РФ.

В связи с этим редакция Om1 Новосибирск обратилась за комментариями к Андрею Панфёрову, экс-комбату новосибирского отряда «Вега».

Он отметил, что беспилотники не смогут достичь Новосибирской области. Панфёров объяснил, что в стране созданы многоярусные пояса противовоздушной обороны, которые препятствуют проникновению летательных аппаратов вглубь территории.

«Если на первом этапе беспилотники проходят, то дальше, чем глубже, тем сложнее им пробиться», — сказал глава отряда «Вега».

По его словам, в Новосибрской области расположено множество оборонных заводов, что также требует усиленного контроля со стороны ПВО.

Панферов уточнил, что радиус действия беспилотников варьируется в зависимости от их типа. Тяжелые беспилотники, как правило, не используются, так как их легче обнаружить и сбить. Он добавил, что современные беспилотники могут работать на расстоянии до 500 километров, хотя В прошлом существовали более габаритные модели с радиусом до 1000 километров.

Панферов также подчеркнул, что беспилотники изменили ход военных действий.

«Война получила второе дыхание благодаря использованию беспилотных летательных аппаратов», — отметил Панферов.

По его мнению, беспилотники уже стали отдельным родом войск, и их использование будет только расти. Панферов указал на разнообразие тактик и приемов, связанных с применением как тактических, так и стратегических беспилотников.

Кроме того, он обсудил методы борьбы с беспилотниками. По его словам, помимо ПВО существуют средства дезориентации для беспилотников.

«Когда средства нападения совершенствуются, так же совершенствуются и средства борьбы», — отметил он.

Панферов привел пример технологий радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые имеют большие перспективы и разнообразие моделей.

В заключение Панферов отметил, что развитие технологий делает борьбу с беспилотниками актуальной задачей для оборонных структур. Подобные изменения в военной стратегии требуют постоянного обновления методов защиты и противодействия новым угрозам.