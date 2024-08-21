Экс-комбат «Веги» оценил шансы удара беспилотников по Новосибирску

Недавние события в России привлекли внимание к угрозе, исходящей от беспилотников. В ночь на 9 октября силы ПВО России сбили 45 украинских беспилотных летательных аппаратов над несколькими регионами, включая Московскую, Брянскую и Курскую области, сообщает Минобороны РФ.
В связи с этим редакция Om1 Новосибирск обратилась за комментариями к Андрею Панфёрову, экс-комбату новосибирского отряда «Вега».
Он отметил, что беспилотники не смогут достичь Новосибирской области. Панфёров объяснил, что в стране созданы многоярусные пояса противовоздушной обороны, которые препятствуют проникновению летательных аппаратов вглубь территории.
«Если на первом этапе беспилотники проходят, то дальше, чем глубже, тем сложнее им пробиться», — сказал глава отряда «Вега».
По его словам, в Новосибрской области расположено множество оборонных заводов, что также требует усиленного контроля со стороны ПВО.
Панферов уточнил, что радиус действия беспилотников варьируется в зависимости от их типа. Тяжелые беспилотники, как правило, не используются, так как их легче обнаружить и сбить. Он добавил, что современные беспилотники могут работать на расстоянии до 500 километров, хотя В прошлом существовали более габаритные модели с радиусом до 1000 километров.
Панферов также подчеркнул, что беспилотники изменили ход военных действий.
«Война получила второе дыхание благодаря использованию беспилотных летательных аппаратов», — отметил Панферов.
По его мнению, беспилотники уже стали отдельным родом войск, и их использование будет только расти. Панферов указал на разнообразие тактик и приемов, связанных с применением как тактических, так и стратегических беспилотников.
Кроме того, он обсудил методы борьбы с беспилотниками. По его словам, помимо ПВО существуют средства дезориентации для беспилотников.
«Когда средства нападения совершенствуются, так же совершенствуются и средства борьбы», — отметил он.
Панферов привел пример технологий радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые имеют большие перспективы и разнообразие моделей.
В заключение Панферов отметил, что развитие технологий делает борьбу с беспилотниками актуальной задачей для оборонных структур. Подобные изменения в военной стратегии требуют постоянного обновления методов защиты и противодействия новым угрозам.