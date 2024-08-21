«Выдал постоянный шум»: дачник из Братска выплатит 3,3 млн за майнинг

Мужчина из Братска обратился к энергетикам с жалобой о том, что с участка его соседа постоянно доносится шум. Инспектор вместе с правоохранителями начали проверку. На участке мужчины, на которого поступали жалобы, нашли контейнер, а внутри 34 машинки для майнинга.