«Выдал постоянный шум»: дачник из Братска выплатит 3,3 млн за майнинг

Мужчина из Братска обратился к энергетикам с жалобой о том, что с участка его соседа постоянно доносится шум. Инспектор вместе с правоохранителями начали проверку. На участке мужчины, на которого поступали жалобы, нашли контейнер, а внутри 34 машинки для майнинга.
— Он подключился к трансформаторной подстанции садоводства и добывал криптовалюту. Энергетики подали в суд, который подтвердил их правоту — электроэнергия использовалась не для коммунально-бытовых нужд, — рассказали в пресс-службе «Иркутскэнергосбыта».
В Братском городском суде Иркутской области вынесли решение, что мужчина должен выплатить 3,3 миллиона рублей за использование электричества в коммерческих целях. Сумму рассчитали за период с мая 2022 по август 2023 года. Судебное решение еще не вступило в силу.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 61-летняя женщина из Иркутской области дважды попалась на уловки мошенников.