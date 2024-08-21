Охранный статус зубра и бурого медведя хотят понизить в Красной книге Беларуси

Охранный статус зубра, бурого медведя и рыси хотят понизить в пятом издании Красной книги Беларуси. Подробности озвучил заместитель гендиректора по научной и инновационной работе Национальной академии наук по биоресурсам Павел Гештовт, пишет БелТА.
Он уточнил, что понижение охранного статуса для перечисленных животных связано с тем, что выросла их численность. Гештовт отметил, что зубра намерены перевести с III на IV категорию охраны, добавив, что за последние 30 лет число зубров выросло в девять раз. Сейчас их количество превышает 2700 особей, из которых 2600 живут в десяти популяциях на свободе.
Кроме того, планируется изменить охранный статус для бурого медведя с I на IV. Количество медведей выросло до примерно 800. Специалист сообщил, что для рыси охранный статус хотят снизить с III на IV. Это связано с тем, что популяция увеличилась. Сейчас насчитывается около 1600 особей.
Что касается барсука, то, по словам Гештовта, для него предлагается изменить статус с III на IV. Согласно данным последних учетов, количество барсуков выросла с 800 до 1600 особей в 2000-х годах до 2500 — 2700 в период с 2021 — 2023.