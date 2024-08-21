Охранный статус зубра и бурого медведя хотят понизить в Красной книге Беларуси

Он уточнил, что понижение охранного статуса для перечисленных животных связано с тем, что выросла их численность. Гештовт отметил, что зубра намерены перевести с III на IV категорию охраны, добавив, что за последние 30 лет число зубров выросло в девять раз. Сейчас их количество превышает 2700 особей, из которых 2600 живут в десяти популяциях на свободе.