В Крыму туристов покусали дикие лисы

В Крыму за месяц девятерых туристов покусали дикие лисы. Об этом сообщили наши коллеги из «КП-Крым». С самого начала лета многие туристы пожаловались на диких лис. В июле в Караларском природном заповеднике «жертвами» рыжих красавиц стали сразу четыре человека. В Керчи и Ленинском районе укусы получили еще пятеро туристов.