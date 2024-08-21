В Крыму туристов покусали дикие лисы

В Крыму за месяц девятерых туристов покусали дикие лисы. Об этом сообщили наши коллеги из «КП-Крым». С самого начала лета многие туристы пожаловались на диких лис. В июле в Караларском природном заповеднике «жертвами» рыжих красавиц стали сразу четыре человека. В Керчи и Ленинском районе укусы получили еще пятеро туристов.
Зачастую жертвами лис становятся слишком любопытные отдыхающие. Туристы таки хотят сделать фото с рыжими красавицами, однако хищницы не всегда готовы к такому близкому контакту с человеком.
Местные власти попросили не кормить и не тревожить бездомных и диких животных, чтобы избежать укусов. В случае укуса лучше сразу обращаться к врачу в ближайшее медицинское учреждение.