В Омске построят крупный склад для маркетплейса

В Омске начнется строительство нового универсального склада для маркетплейса, который займет более 150 тысяч квадратных метров.
Департамент архитектуры и градостроительства города выдал разрешение на реализацию данного проекта ООО «Логопарк “Звездный”. Склад будет расположен на улице 2-я Солнечная в Кировском округе.
«Проектной документацией предусмотрено строительство складского здания, включающего блок фулфилмента, то есть обеспечения клиентов товарами с момента оформления заказа и до момента получения покупки, площадью 122608,5 кв. м, а также склад для хранения крупногабаритных товаров площадью 31 614,19 кв. м», — поделились в мэрии Омска.
На объекте также планируется оборудовать три контрольно-пропускных пункта для повышения безопасности и удобства. Срок действия разрешения на строительство продлится до ноября 2027 года.