В Омске построят крупный склад для маркетплейса

«Проектной документацией предусмотрено строительство складского здания, включающего блок фулфилмента, то есть обеспечения клиентов товарами с момента оформления заказа и до момента получения покупки, площадью 122608,5 кв. м, а также склад для хранения крупногабаритных товаров площадью 31 614,19 кв. м», — поделились в мэрии Омска.