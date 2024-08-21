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В Омске построят крупный склад для маркетплейса

Объект займет более 150 тысяч квадратных метров.

Источник: Комсомольская правда

В Омске начнется строительство нового универсального склада для маркетплейса, который займет более 150 тысяч квадратных метров.

Департамент архитектуры и градостроительства города выдал разрешение на реализацию данного проекта ООО «Логопарк “Звездный”. Склад будет расположен на улице 2-я Солнечная в Кировском округе.

«Проектной документацией предусмотрено строительство складского здания, включающего блок фулфилмента, то есть обеспечения клиентов товарами с момента оформления заказа и до момента получения покупки, площадью 122608,5 кв. м, а также склад для хранения крупногабаритных товаров площадью 31 614,19 кв. м», — поделились в мэрии Омска.

На объекте также планируется оборудовать три контрольно-пропускных пункта для повышения безопасности и удобства. Срок действия разрешения на строительство продлится до ноября 2027 года.