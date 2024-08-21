В Минске улично-дорожную сеть готовят к осенне-зимнему периоду

Подготовка к следующей зиме в Минске начинается после завершения предыдущей, сказал Ясюченя. Весной и летом ведутся работы в рамках текущего ремонта. Также на некоторых улицах или их участках проводится замена асфальтобетонного покрытия. Кроме этого, сейчас ведется подготовка зимнего технологического транспорта, а также оборудования, чтобы все было готово к работе уже к середине октября.
Отмечается, что часть техники является универсальной и может использоваться круглый год. Солераспределительные машины летом работают на строительных работах и на ремонте, а в зимний период — на очистке проезжей части и тротуаров, а также их обработке.
В ближайшее время начнется заготовка противогололедных материалов: технической соли и песко-соляных смесей. Их необходимый запас должен быть обеспечен к середине октября.