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В Минске улично-дорожную сеть готовят к осенне-зимнему периоду

Начальник управления «Центр» ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома» Руслан Ясюченя на пресс-конференции рассказал, как в Минске проходит подготовка улично-дорожной сети к осени и зиме, сообщает БЕЛТА.

Подготовка к следующей зиме в Минске начинается после завершения предыдущей, сказал Ясюченя. Весной и летом ведутся работы в рамках текущего ремонта. Также на некоторых улицах или их участках проводится замена асфальтобетонного покрытия. Кроме этого, сейчас ведется подготовка зимнего технологического транспорта, а также оборудования, чтобы все было готово к работе уже к середине октября.

Отмечается, что часть техники является универсальной и может использоваться круглый год. Солераспределительные машины летом работают на строительных работах и на ремонте, а в зимний период — на очистке проезжей части и тротуаров, а также их обработке.

В ближайшее время начнется заготовка противогололедных материалов: технической соли и песко-соляных смесей. Их необходимый запас должен быть обеспечен к середине октября.